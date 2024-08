Maltrattamenti alla madre, arrestato ragazzo di 19 anni di Marsala

I carabinieri della Stazione di Marsala hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, emessa dal GIP

del tribunale di Marsala, nei confronti di un 19enne marsalese, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia contro la madre convivente.

L'odierno provvedimento scaturisce da un'attività di indagine a seguito di una richiesta di aiuto della vittima che, esausta dagli atteggiamenti violenti del figlio, durante l'ultimo episodio aveva chiamato i carabinieri in quanto il 19enne l'aveva percossa e aveva rotto numerosi oggetti e suppellettili presenti in casa.

In pochi istanti un equipaggio dell'Arma è giunto presso l'abitazione della donna trovando il giovane che, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha sferrato un calcio allo sterno di uno dei due carabinieri, che ha riportato lievi ferite.

In quella circostanza il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.