Giovane di Rosolini muore in un incidente stradale in Francia: aveva 16 anni

E’ morto in Francia un 16enne originario di Rosolini, Federico Corrado Modica, vittima di un tragico incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua motocicletta quando, per cause che sono al vaglio delle forze di polizia transalpine, si è scontrato con un camion, morendo su colpo. L’impatto è avvenuto a Largentière dove il 16enne viveva insieme alla madre: aveva deciso di lavorare come cuoco riuscendo anche a trovare occupazione in un albergo della piccola città francese. Ogni estate tornava a Rosolini per trascorrere le vacanze insieme ai parenti rimasti nel Comune del Siracusano.