La cena estiva dell'Anffas Ragusa all'insegna di amicizia e allegria

La consueta cena estiva dell’Anffas onlus Ragusa diventa, come sempre, un momento per trascorrere insieme qualche ora in allegria. All’appuntamento, tenutosi in un noto locale lungo la costa, hanno partecipato: persone con disabilità, famiglie, operatori e amici. Tutti insieme per una occasione di socializzazione che ha consentito ai presenti di animare questo evento con grande partecipazione. C’erano anche i ragazzi del gruppo casa famiglia. Che hanno dimostrato tutto il loro affiatamento. “Un momento davvero spensierato – commenta la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – che ci ha consentito di festeggiare l’estate nella maniera migliore, un’estate, quella che stiamo vivendo tutti, assieme ai nostri ragazzi, davvero stimolante, ricca di molte iniziative e che ci permetterà di renderci protagonisti di altre occasioni di sicuro impatto. Perché siamo certi che, soltanto così, si potranno rendere ancora più suggestivi e ricchi di fascino questi momenti che ci dicono molto sulla voglia dei nostri ragazzi di stare assieme e di volere caratterizzare al meglio delle loro possibilità queste fasi all’insegna della spensieratezza. E’ stata davvero una bella cena estiva. Grazie a tutti”.