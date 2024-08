Vittoria, anziana donna trovata morta in casa: indagano i carabinieri

Un'anziana è stata trovata morta nella sua casa di via Castelfidardo a Vittoria. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa in quanto la donna non rispondeva al suono del campanello. Sono stati, quindi, avvisati i carabinieri che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco. E' stata forzata la porta d'ingresso dell'abitazione e la donna è stata trovata riversa a terra, ormai priva di vita. L'anziana viveva da sola e potrebbe essere stato fatale un malore che non le ha lasciato scampo. Indagano i carabinieri.