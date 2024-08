Pantarei Orchestra suona nel Siracusano e porta sulle piazze il meglio del jazz

Ha riscosso tanto successo la Pantarei Orchesta in questo scorcio d'estate nei vari centri della provincia di Siracusa dove si è esibita. Ultima esibizione in ordine di tempo è stata quella di Cnicattini Bagni, dove l'esibizione dell'Orchestra è stata molto apprexxata, sottolineata dagli applausi del pubblico presente.

In via XX Settembre "The Kennedy Dream di Oliver Nelson" , frammenti di citazioni del presidente Usa assassinato, intercalati da brani noti di jazz. La voce recitante è stata quella di Giada Miano, mentre Rino Cirinnà è stato il solista.

La Pantarei Orchestra oggi è forte di un'attività di 14 anni. Venne fondata dal maestro Piero Cicero Santalena che riuscì a mettere in campo una trentina di maestri d'orchestra con un obiettivo comune: "promuovere la musica come strumento universale e di aggregazione, passando dal jazz al classico, alle colonne sonore, alla musica leggera fino ad arrivare al genere popolare della tradizione culturale siciliana".

La Pantarei ha riprodotto 'Il The Kennedy Dream' un album del compositore ed arrangiatore statunitense Oliver Nelson, un grande sassofonista che è riuscito a legare il jazz alla musica classica.