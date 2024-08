Elettrodomestici, intesa fra il Gruppo Sortino di Rosolini ed Elaraby

La "Tornado SL Evolution", azienda siciliana attiva nella distribuzione di "prodotti innovativi" per la casa, alimentazione, salute e benessere, ha ufficializzato una "partnership strategica" con il colosso industriale egiziano ElAraby Group. L'intesa punta a una "diffusione capillare del marchio 'Tornado' in Italia e in tutta Europa, dopo il successo già ottenuto nei mercati arabi".

L'intesa è stata ratificata il mese scorso al Cairo, alla presenza fra gli altri sia dell'amministratore delegato di Tornado Evolution, "l'inventore" Salvatore Sortino, affiancato dal figlio Luigi Vicenzo; sia di Medhat Elaraby, vicepresidente della multinazionale araba.

Il Gruppo Sortino è un'azienda che opera da 50 anni ed ha come base logistica la città di Rosolini.