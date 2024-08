Siracusa, ruba una borsa a una donna in tabaccheria: preso e denunciato

Nel primo pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti in via Pietro Novelli, nei pressi di una tabaccheria, ove una donna era stata derubata della sua borsetta contenuta all’interno dell’autovettura parcheggiata vicino l’esercizio commerciale. La vittima riferiva che, dopo aver fatto degli acquisti presso la tabaccheria, nel risalire sull’autovettura, si accorgeva del furto della propria borsa che aveva lasciato poggiata sul sedile anteriore. I Poliziotti, intervenuti nelle immediatezze, espletavano i primi accertamenti visionando alcune immagini tratte da telecamere di videosorveglianza e notavano un’autovettura dalla quale scendeva un uomo conosciuto il quale, dopo avere rubato la borsa, si allontanava velocemente.

Pertanto, diramata la nota di ricerche dell’autovettura a tutte le Volanti in zona, il ladro veniva poi rintracciato in via Santi Amato, bloccato e perquisito.

Gli agenti trovavano nell’autovettura del fuggitivo degli arnesi atti allo scasso e addosso allo stesso quattro dosi di cocaina e crack.

Pertanto, il ladro, un siracusano di 53 anni, già conosciuto alle forze di polizia, è stato denunciato per i reati di furto, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e segnalato per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Il veicolo, di proprietà del ladro, veniva sottoposto a sequestro amministrativo e affidato allo stesso.

Alla vittima veniva riconsegnata la borsa con tutti i documenti e gli effetti personali.