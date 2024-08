Rubava acqua da due anni, arrestato a Pedara

APedara (Catania) i Carabinieri hanno arrestato un impiegato di 47 anni per furto di acqua dopo aver scoperto che per rifornire il suo appartamento e il suo garage aveva realizzato un collegamento con la rete pubblica, riuscendo così a riempire costantemente una vasca di riserva di1.500 litri sistemata proprio nel garage. Secondo quanto accertato, il furto andava avanti da almeno 2 anni.

Sono in corso conteggi per quantificare quanti mq di acqua siano stati illegalmente sottratti e quale importo l'uomo dovrà risarcire all'A.Co.S.Et.