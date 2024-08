Rifiuti, il servizio ad Avola e Pachino per ferragosto

Giovedì 15 agosto, ad Avola, Centro Comunale di Raccolta aperto al pubblico solo di mattina. A Pachino servizio di spazzamento in Piazza V. Emanuele e a Marzamemi.

Dusty comunica che giovedì 15 agosto sono previste alcune variazioni ai servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata nei comuni di Avola e di Pachino, nel Siracusano.

Ad Avola il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta resterà attivo. Sospesi i servizi di spazzamento, ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Il Centro Comunale di Raccolta, invece, sarà aperto al pubblico solo di mattina.

A Pachino il servizio di spazzamento verrà effettuato solo in Piazza Vittorio Emanuele e dintorni e nel borgo di Marzamemi. Per quanto riguarda il porta a porta, si precisa che questo non sarà attivo ad eccezione della raccolta della frazione organica che verrà garantita soltanto nel borgo di Marzamemi. Sospesi i servizi di ritiro rifiuti ingombranti e Numero verde. Infine non saranno operativi, ove presenti, i Centri Comunali di Raccolta.

Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quella indicata.