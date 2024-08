Nuoto, accordo tra le società sportive di Palermo ed il Comune di Terrasini

"Abbiamo definito l'accordo sulla piscina comunale di Terrasini per l'utilizzo da parte delle società natatorie palermitane, in particolare per gli allenamenti della pallanuoto in virtù delle misure regolamentari della vasca.

Ringrazio il sindaco Giosuè Maniaci per la disponibilità.

L'impianto sarà fruibile ogni giorno nella fascia oraria pomeridiana a partire da settembre. L'utilizzo della piscina di Terrasini consentirà, nelle more della realizzazione della vasca alternativa, una programmazione delle attività delle società sportive, anche per non pregiudicare la partecipazione alle varie competizioni nazionali ed internazionali". E' quanto dichiara l'assessore allo sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello.