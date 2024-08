Champions League di Pallanuoto, l'Ortigia trova spagnoli, serbi e francesi

Poche ore fa, a Zagabria (Croazia), è stato effettuato il sorteggio relativo ai gironi di Qualification Round della European Aquatics Champions League 2024/2025.

Quattro gruppi, due composti da cinque squadre e due da quattro, con la prima classificata di ciascun girone che accederà al Group Stage della massima competizione europea. L’Ortigia è stata inserita nel girone D insieme agli spagnoli dell’Astralpool CN Sabadell, ai serbi del VK Sabac e ai francesi del Pays D’Aix Natation.

Un girone durissimo, che si giocherà a Sabadell, in Spagna, dal 13 al 15 settembre 2024.

Il coach biancoverde Stefano Piccardo commenta così il sorteggio: “Penso che il nostro girone, insieme al gruppo A, sia il più difficile. Troveremo avversarie molto forti da affrontare. Con il Sabak l’anno scorso abbiamo perso, il Pays D’Aix è un’ottima formazione, mentre il Sabadell è una squadra molto attrezzata, che con gli acquisti di Bowen e Renzuto Iodice ha rafforzato ulteriormente il roster dello scorso anno. Inoltre, si gioca in Spagna, in casa del Sabadell. Faremo il possibile, ma non sarà facile. Al momento abbiamo una rosa ancora ristretta, con 11 titolari e 2 giovani. Speriamo di poterla ampliare. In ogni caso, sarà comunque un ottimo test per preparare il primo turno di Euro Cup, qualora non dovessimo riuscire a qualificarci in Champions“.