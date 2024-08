Pugnala a morte la sua ex fidanzata, ucciso dalla polizia a Malta

Un irlandese è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia di Malta dopo aver pugnalato a morte la sua ex compagna. Nicholette Ghirxi, 48 anni, era stata uccisa nel suo appartamento a Birkirkara, e la polizia ha ucciso a colpi d'arma da fuoco il sospettato, il suo ex compagno, dopo che aveva puntato un'arma contro gli agenti. Edward William Johnston, 50 anni, avrebbe molestato Nicholette Ghirxi per mesi dopo che la loro relazione durata quasi due anni si era interrotta. La polizia ha trovato il corpo della donna nel suo appartamento a Swatar, Birkirkara, intorno alle 2 di lunedì. Nelle vicinanze sono stati rinvenuti due coltelli. Circa un'ora dopo, l'irlandese è stato colpito tre volte dalla polizia a St. Julian's sugli scogli lungo la costa dietro l'Hilton Hotel, dopo aver puntato contro di loro un'arma. L'uomo avrebbe utilizzato profili falsi su social media per molestare la sua vittima.

Le molestie sono iniziate diversi mesi dopo che lei e Johnston avevano concluso la loro relazione a dicembre. Ghirxi aveva denunciato i post di molestie sui social alla polizia. Oltre ai profili sui social media utilizzati per molestare Ghirxi, Johnston gestiva un account Instagram con un profilo falso. Alcuni mesi fa l'uomo aveva annunciato che si sarebbe trasferito a Palermo, pubblicando un video di diverse attrazioni della città.