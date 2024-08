Serata danzante a Donnalucata bloccata dalla polizia

Agenti del Commissariato di Modica, in occasione di mirati servizi di controllo effettuati in un esercizio pubblico sito nel Comune di Scicli - frazione di Donnalucata, accertava che nell’area di pertinenza dello stesso era stato preventivamente organizzato ed era in corso di svolgimento un intrattenimento danzante con la partecipazione di centinaia di persone in assenza della licenza del Questore.

Oltre alle sanzioni per le riscontrate violazioni, nei confronti del legale rappresentante del locale, il Questore ha emesso i conseguenti decreti di cessazione dell’attività abusivamente esercitata.