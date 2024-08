Francofonte a ferro e fuoco, 9 dosi di droga sequestrate a Villa Idria

Dal pomeriggio di ieri, e fino a tarda sera, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini, al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania e alla Polizia Stradale, hanno eseguito, su disposizione del Questore della provincia Roberto Pellicone, uno straordinario servizio di controllo del territorio nel comune di Francofonte, recente teatro di gravi episodi criminali.

È stata garantita ampia visibilità dei posti di controllo a cura delle numerose pattuglie della Polizia di Stato che hanno operato nel centro e nella periferia di Francofonte con il precipuo scopo di innalzare il livello della sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini.

Impiegati anche Poliziotti appiedati che sono stati avvicinati da numerosi cittadini francofontesi, compiaciuti della forte presenza della Polizia di Stato.

Nel complesso si sono ottenuti apprezzabili risultati anche sotto il profilo squisitamente operativo, atteso che nel corso dei controlli sono state identificate 181 persone e controllati 71 veicoli, mentre 11 sono state le sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada.

Sono stati eseguiti controlli a numerosi esercizi commerciali e pubblici.

Nel corso di appositi servizi svolti nei pressi di Villa Idra, recente teatro di gravi episodi criminali, grazie al fiuto del cane “King”, in servizio presso il nucleo Cinofili della Polizia di Stato di Palermo, sono stati sequestrati 9 dosi di varie sostanze stupefacenti ed una persona è stata segnalata all’Autorità Amministrativa competente per possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.

Infine, nel corso di una perquisizione all’interno di un’abitazione in stato di abbandono sono state rinvenute e sequestrate 5 cartucce per fucile calibro 12.