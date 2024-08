Vittoria piange la giovane Nicole morta in un incidente stradale in Grecia

La polizia greca sta indagando sulla morte della 19enne Nicole Lorefice, di Vittoria, che ha perso la vita in un incidente stradale, nell'isola di Rodi, in Grecia. La ragazza era in vacanza insieme al fidanzato e ad alcuni amici: il motorino sul quale viaggiava è stato travolto da un autobus. Nicole è morta in ospedale per le gravi lesioni e una emorragia cerebrale che non le hanno lasciato scampo; ferito, in maniera non grave, il fidanzato. La magistratura greca ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane che era partita per la vacanza lunedì scorso, 12 agosto. Il giorno dopo, l'incidente che l'ha strappata alla vita. Nicole lavorava come estetista a Vittoria. Ancora incerta la data del rientro della salma in Italia e quella dei funerali. Enorme cordoglio a Vittoria per questa tragica morte che allunga il triste rosario di giovani "sacrificati" sulle strade.