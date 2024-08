A Marina di Modica in scena la Compagnia del Piccolo Teatro con "I casi sono due" di Armando Curcio

Va in scena venerdì 16, alle 21, all'Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica la commedia di Armando Curcio "I casi sono due". E' la Compagnia del Piccolo Teatro di Modica a cimentarsi, ancora una volta, con un testo comico dell'autore napoletano che fu anche collaboratore di Eduardo De Filippo. La commedia in scena venerdì, per la regia di Marcello Sarta, è tra quelle più note. La vicenda è ambientata in un palazzo dove vivono il Barone Ottavio del Duca e sua moglie, la Baronessa Aspasia, nella monotonia di tutti i giorni, soli e ormai anziani, senza eredi. La Baronessa riversa il suo istinto materno frustrato verso il proprio anziano cane Medoro. In casa con loro vivono e lavorano, oltre ai camerieri ed al maggiordomo Federico anche il cuoco napoletano Gaetano Esposito, assunto da poco tempo. Quest'ultimo si dimostra essere piuttosto ignorante, sgarbato, rissoso, rozzo, cattivo ed anche un po' ladro, sempre in contrasto con il resto della servitù. Il cuoco, con uno stratagemma e procurando un grande dolore alla Baronessa, riesce ad eliminare il povero Medoro, che finisce sotto un tram mentre egli lo stava accompagnando ad una visita dal veterinario...

In scena, Giorgio Fede, Marcello Sarta, Assunta Adamo, Piero Pitino, Graziana Giurdanella, Marcello Di Rosa, Daniele Cannata, Massimo Barone, Antonella Palazzolo. Scenografia, Mimmo Spadaro; costumi, Antonella Palazzolo; aiuto scenografo, Simone Spadaro; fonico, Francesco Sarta; luci, Alessandro Spadaro; trucco e acconciature, Claudia Sortino, Donatella Spadaro, Agnese Pitino; sarta, Teresa Iacono; consulenza costumi, Gianna Cannizzo; foto di scena, Giovanni Occhipinti.