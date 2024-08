Volley Modica, Francesca Giucastro coach di Under 13 e 15

L'Avimecc Modica completa lo staff tecnico del settore giovanile con un'allenatrice di primo livello come Francesca Giucastro che è stata scelta dalla dirigenza biancoazzurra per la crescita delle giovani leve.

Francesca Giucastro, infatti, sarà il tecnico delle formazioni under 15 e under 13 e affiancherà coach Ciccio Italia con la formazione under 17. Francesca Giucastro non ha bisogno di presentazioni. Da giocatrice, infatti, è stata la palleggiatrice dell'Aurora Giarratana che riuscì ad approdare in serie A portando alla ribalta nazionale il piccolo centro montano. Dopo aver lasciato il volley giocato, ha iniziato la carriera da tecnico dedicandosi soprattutto alle formazioni giovanili con esperienze proprio a Giarratana, Palazzolo Acreide, Perugia e Comiso.