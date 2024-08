Misericordia di Floridia, si chiude il campo scuola di Protezione civile per 30 ragazzi

Si è concluso con successo il campo scuola "Anch'io sono la PROTEZIONE CIVILE", svoltosi presso la Fattoria dei Salari dal 5 al 10 agosto. L'evento, organizzato dalla Misericordia di Floridia OdV, ha coinvolto ragazzi dai 10 ai 16 anni, offrendo loro un'opportunità unica di apprendimento e divertimento. Il progetto, parte dell'iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha permesso ai giovani partecipanti di acquisire conoscenze in materia di protezione civile e primo soccorso, arricchite da visite ed escursioni nel territorio.

**Giorno 1 - Lunedì 5 Agosto:** Il campo è iniziato con l'accoglienza dei 30 partecipanti e un incontro con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Siracusa - Distaccamento di Priolo Gargallo. I ragazzi hanno appreso nozioni fondamentali sul corpo dei Vigili del Fuoco e sul mezzo polisoccorso. L'entusiasmo è culminato nell'esecuzione dell'inno "Il pompiere paura non ne ha". Nel pomeriggio, i volontari della Misericordia hanno illustrato tecniche di primo soccorso e BLSD. **Giorno 2 - Martedì 6 Agosto:** I ragazzi hanno visitato l'Area Marina Protetta del Plemmirio, dove hanno partecipato a una simulazione di immersione marina e appreso l'importanza della tutela ambientale e della cittadinanza attiva. Successivamente, hanno incontrato la Guardia Costiera di Siracusa, scoprendo il loro ruolo nella protezione delle coste.

**Giorno 3 - Mercoledì 7 Agosto:** La giornata si è svolta presso la sede del Corpo Forestale della Regione Siciliana a Monte Lauro Buccheri, dove i ragazzi hanno esplorato le operazioni di antincendio boschivo (AIB). Hanno inoltre visitato il "Bosco del Parco Allario" per attività AIB e giochi di gruppo.

**Giorno 4 - Giovedì 8 Agosto:** I partecipanti hanno incontrato due volontarie, Valentina Ferlito e Maria Luisa Parisi Cingei, che hanno condiviso esperienze di volontariato in Italia e all'estero. Il pomeriggio ha visto un intervento del Vice Questore Martino sulla protezione ambientale e degli animali. La serata si è conclusa con un incontro conviviale con le famiglie, durante il quale sono stati proiettati audiovisivi realizzati dai ragazzi. Presenti il vicesindaco di Floridia, Mariaeve Paparella, che ha consegnato gli attestati di partecipazione.

**Giorno 5 - Venerdì 9 Agosto:** I ragazzi hanno approfondito i piani di protezione civile e le tecniche di primo soccorso e BLSD. **Giorno 6 - Sabato 10 Agosto:** La giornata finale è stata dedicata a giochi tematici ed esercitazioni pratiche sui piani di protezione civile.