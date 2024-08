Pantelleria, il sindaco: "Garantire il servizio di elisoccorso 24 ore su 24"

"In questi giorni è scoppiato un finimondo mediatico a seguito di articoli giornalistici che riportavano alcune presunte affermazione della famosa attrice e modella francese Carole Bouquet. Il contenuto, ripresó da più testate, descriveva quanto accaduto una settimana fa al nostro concittadino Enio Koshi. Leggendo quanto scritto all'interno dei vari articoli, mi trovo di fronte a qualcosa di diverso rispetto a quanto avevo ascoltato presso la sede comunale, quindi, al fine di contribuire, almeno spero, a restituire un quadro di maggiore serenità rispetto a quanto accaduto, ci terrei a segnalare quanto appreso". Così, in una nota, il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona, tornando sull'incidente che ha avuto per protagonista, nei giorni scorsi, un turista in vacanza sull'isola rimasto ferito a un occhio. "Al nostro incontro, improntato alla massima cordialità, oltre alla Bouquet erano presenti l'amica giornalista Myrta Merlino, il vicesindaco, il capogruppo di maggioranza e altre due persone, tra cui anche il ragazzo che era in auto con Enio la sera dell'incidente. In tale occasione ci veniva relazionato quanto si era verificato, senza mai scendere in accuse specifiche nei confronti di alcuno dei soggetti partecipanti, direttamente e/o indirettamente, all'evento. Dalle affermazioni appariva una presunta superficialità nella gestione del caso da parte del nostro nosocomio, con una potenziale seria compromissione delle condizioni dell'occhio sinistro di Enio ed emergeva una comprensibile preoccupazione per quanto accaduto, chiaramente ancora da approfondire".

"Non sono stati esibiti referti - prosegue il sindaco -, non sono stati fatti nomi (nessuno li conosceva), si auspicava, da parte di tutti, la necessità di sensibilizzare i vertici dell'ASP e della sanità regionale per ottenere un miglioramento sensibile dei livelli qualitativi di assistenza in loco, garantendo altresì il servizio di elisoccorso h24 in pianta stabile su Pantelleria. Il tema della sanità a Pantelleria presenta, infatti, indubbie problematiche che meritano attenzione e che devono essere affrontate, ai vari livelli, nell'ottica di una soluzione a breve termine, per garantire a concittadini e ospiti un'assistenza sanitaria rispondente alle diverse esigenze. Prima di concludere vorrei soffermarmi brevemente a rassicurare quanti, per fortuna pochi, hanno approfittato di questo triste episodio per lanciare ogni tipo di accusa o fornire soluzioni improbabili, precisando non solo che nessuno dei presenti aveva in animo di trarre vantaggio dallo spiacevole accadimento, ma anche e soprattutto che la motivazione del loro intervento presso l'amministrazione comunale era finalizzata a sostenere l'isola e la cittadinanza in una delle sue principali criticità, quella sanitaria. In conclusione, auspico che anche ASP, attraverso una propria verifica interna, possa fare luce sull'accaduto, al fine di verificare eventuali superficialità e adottare opportuni provvedimenti", conclude il primo cittadino.