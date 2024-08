Stalking e revenge porn nei confronti della ex: un arresto a Crotone

Appena ha saputo che la compagna voleva chiudere la loro relazione ha iniziato a stalkerizzare la donna, con continui messaggi, chiamate, mail e appostamenti, inviando, inoltre, ad altre persone, foto intime della ex di cui era riuscito ad impossessarsi.

Un trentaquattrenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Crotone con l'accusa di atti persecutori, diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale ed estorsione.

La misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal gip di Crotone su richiesta della Procura, fa seguito alla denuncia della dell'ex compagna dell'uomo e ai successivi accertamenti condotti dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura che hanno permesso di ricostruire la vicenda.

Anche dopo la denuncia della donna, secondo quanto riferito, il trentaquattrenne avrebbe continuato con le sue condotte vessatorie nei confronti della ex costringendola a modificare le proprie abitudini di vita