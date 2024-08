Diretta streaming del Consiglio comunale di Modica, la sindaca: affidato incarico alla ditta

Pubblicata la determina che affida l'incarico per la diretta streaming del Consiglio comunale di Modica. Lo annuncia il sindaco, Maria Monisteri. "Va avanti l'azione di trasparenza della nostra amministrazione - afferma la nota sui social della sindaca - attraverso l'informazione e la partecipazione del Cittadino. Ringrazio ogni componente della Giunta, l'assessore Antonio Drago, e il presidente del Consiglio, Maria Cristina Minardo. Da mesi lavoriamo per questo risultato. La diretta streaming è un servizio innovativo e digitale e rinnova l'aula consiliare: saranno sostituiti i microfoni, installati nuovi schermi e utilizzate nuove telecamere. Alla ditta che curerà il servizio verrà conferito un incarico decennale".

Della diretta streaming del Consiglio si parla da parecchi mesi e i consiglieri di opposizione l'hanno sollecitata più volte. Ora è stato fatto un passo importante nella speranza che il periodo estivo non contribuisca a fare dimenticare gli impegni presi.