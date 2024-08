Era ai domiciliari ma andava in giro in auto: arrestato a Catania

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato per accertamenti, nei pressi di piazza Carlo Alberto, un'auto con alla guida un 27enne pregiudicato di nazionalità colombiana. L’uomo, dalle verifiche effettuate sul posto, è risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Nel corso di tutto il controllo lo stesso ha opposto una energica resistenza nei confronti dei poliziotti, fino a colpirli violentemente. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti comunque a bloccarlo interrompendo la sua azione violenta. Conclusi gli atti di rito, l’uomo è stato nuovamente arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno è stato sottoposto nuovamente alla misura detentiva degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di direttissimo.