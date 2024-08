Falò e fuochi per barbecue sulle spiagge Trapanesi: evasa l'ordinanza

Falò e fuochi per barbecue sulle spiagge trapanesi da Marinella di Selinute a Triscina.

L'ordinanza del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini che vietava i fuochi sulla costa per molti è stata carta straccia.

Nel lunghissimo litorale delle borgate castelvetranesi i fuochi in spiaggia la notte di ferragosto erano decine.

E stamattine le spiagge erano piene di rifiuti.

In una lettera inviata al giornale online Castelvetranonews una donna scrive "Gli abitanti della strada 85 di Triscina sentitamente ringraziano i ragazzi di Santa Ninfa, Campobello, Castelvetrano e Partanna che stanotte hanno festeggiato in spiaggia il loro ferragosto.

Dovevamo già intuirlo ieri che siete tutti bravi ragazzi, tanto tanto rispettosi e decisamente educati, quando avete tolto i nostri ombrelloni e avete spostato le nostre cose per montarvi le tende, quando senza ritegno alcuno vi passavate bottiglie e quant'altro. Eppure, fiduciosi nei confronti della gioventù, ce ne siamo tornati ciascuno a casa propria e durante la notte, quando vi abbiamo visto ballare, abbiamo sorriso nel vedere il vostro divertimento e la vostra allegria. Peccato però perché la vostra allegria è scomparsa ma non la vostra immondizia. Quindi grazie di cuore, per la spazzatura, i cocci delle bottiglie rotte, il vomito, i carboni ardenti non coperti e tutto quello che ci avete lasciato".

Anche la spiaggia di Mondello, a Palermo, stamattina era piena di rifiuti mentre i vigili del fuoco la scorsa notte sono intervenuti per spegnere un falò acceso in via Guglielmo il buono per illuminare la notte di ferragosto.