Cenere a Catania, il Codacons a Musumeci: "Si attivi stato di calamità"

Ancora cenere vulcanica su Catania. Il Codacons richiede al ministro Nello Musumeci la dichiarazione di stato di calamità. Non si può resistere a quanto ancora oggi accaduto su Catania. La cenere dell' Etna ha ricoperto le strade e ha determinato l'ennesima chiusura dell' aeroporto. È necessario - afferma Francesco Tanasi Segretario Nazionale - un intervento governativo urgente per dare un aiuto concreto alla città e alla sua provincia. La cenere provoca pericoli alla circolazione stradale e alla salute degli abitanti oltre che notevoli problemi ai voli in arrivo e in partenza. E' di fatto uno stato di calamità che deve essere ufficializzato da un apposito intervento del governo nazionale. Il Codacons richiede pertanto al ministro Musumeci di avanzare l' istanza al prossimo consiglio dei ministri. - conclude Tanasi.