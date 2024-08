Si immerge nel mare di Isola delle Femmine e raccoglie bottiglie di birra

Dopo il video postato sui social che riprende alcune persone che da un gommone lanciano bottiglie di vetro di birra nelle acque del mare di Isola delle Femmine a Palermo - riprese fatte da una persona che si trovava sullo stesso natante - sono apparsi ora su Facebook altri video in cui un uomo, Marco Giacalone, raccoglie e riporta in superficie bottiglie gettate sul fondale. Sulla vicenda l'assesso reregionale alle attività produttive Edy Tamajo aveva espresso "la più totale indignazione. Quello che è avvenuto è un gesto inaccettabile e vergognoso, che denota non solo un totale disprezzo per l'ambiente, ma anche un'irresponsabilità che non possiamo tollerare. Il mare rappresenta una risorsa inestimabile per la nostra isola, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico e turistico". Giacalone, anche lui a bordo di un gommone, si è calato nelle acque di Isola delle Femmine è ha raccolto bottiglie di vetro che erano nel fondale sabbioso dedicando la pescata "alle m...che hanno buttato in acqua le bottiglie".

Le bottiglie raccolte però sono tutte di marca Heineken mentre quelle che si vedono gettare in acqua nel video erano decine di Moretti. Segno che è usanza comune degli incivili buttare inmare le bottiglie vuote.