Rapina a Modica in centro, Moncada: segnale di allarme che preoccupa

Il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, d’intesa con il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, interesserà il prefetto di Ragusa facendo riferimento all’incredibile episodio che è accaduto lunedì sera, intorno alle 22, quando un malvivente incappucciato, nel pieno della movida estiva, è entrato all’interno di una tabaccheria a due passi della centralissima piazza Matteotti per effettuare una rapina a mano armata. “A parte la doverosa e sentita solidarietà nei confronti dei titolari dell’esercizio e di chi si trovava all’interno che ha dovuto fare i conti con qualcosa di spiacevole e preoccupante – afferma Moncada – è l’impudenza di questi microcriminali a sorprendere, un fatto assolutamente nuovo al corso Umberto e che preoccupa. Un fatto, però, che, purtroppo, ho vissuto sulla mia pelle in altre circostanze, episodi accaduti sempre in città ma in zona periferica. Non c’è stata alcuna remora, nel caso di cui stiamo parlando, di dare vita a un episodio così sorprendente in negativo dinanzi a numerose altre persone che stavano passeggiando in tutta tranquillità per godersi le bellezze paesaggistiche e le bontà enogastronomiche di Modica. Concordo con il sindaco quando dice che non certo un episodio del genere potrà minare la cultura di sicurezza e di civiltà che da sempre permea la nostra città. Però è un segnale di allarme che non possiamo trascurare e che ci deve invogliare a fare del nostro meglio affinché non si ripetano più casi del genere. Siamo convinti che le forze dell’ordine svolgano al meglio il proprio lavoro. Ma questo non ci esula dal rappresentare in ambito provinciale il senso di scoramento dinanzi a un episodio di questo tipo, certi che ci sarà subito una pronta risposta da parte delle autorità di polizia e che un fatto del genere non rimarrà impunito”.