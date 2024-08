Floridia, si intrufola nelle auto per rubare borse: 2 colpi in 48 ore alla Taverna

Lasciare oggetti, borse, chiavi e quant'altro all'interno delle auto, sono a rischio di furti a Floridia. Ne sa qualcosa la proprietaria di un'auto che si è vista portare via due giorni fa la borsa che si trovava all'interno del suo veicolo che conteneva denaro, documenti e carte di credito. Il fatto si è verificato nel quartiere della Taverna. Questa mattina il ladro è tornato in azione, concedendosi il bis: si è intrufolato su una Fiat Panda ed ha rubato una borsa. Il colpo, però, è stato registrato da una telecamera di sorveglianza e adesso il filmato è all'attenzione dei carabinieri della Tenenza di Floridia. Nell'ultimo colpo in ordine di tempo, il ladro in pantaloncini corti di colore giallo, una t-shirt bianca e con scarpe da ginnastica, è riuscito a portare via una borsa. Anche in questo caso ha trovato soldi, documenti e carte di credito.

L.M.