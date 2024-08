Regione “premia” i Comuni Iblei: meriti della discordia tra Abbate, De Luca e Dipasquale

L’Assemblea Regionale Siciliana, in sede di approvazione della finanziaria, ha stanziato la somma di 1.250.000 euro che saranno ripartiti dall’Assessorato agli Enti Locali ai Comuni Siciliani che si fregiano dei riconoscimenti Bandiera Blu, Bandiera Lilla, Bandiera Verde, Plastic Free e Borgo d’Italia. La Provincia di Ragusa ottiene la cospicua somma di 187 mila per sette comuni beneficiari: Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Vittoria e S.Croce. Nel dettaglio Ragusa ottiene 49.874 euro dai riconoscimenti Bandiera Blu (44.409) e Bandiera Verde (5.465). Modica ottiene 46.334 euro dalla Bandiera Blu (34.813) e Bandiera Lilla (11.520). A Pozzallo vanno 21.671 suddivisi in 18.200 euro come Bandiera Blu e 3471 come Bandiera Verde. Ispica ottiene tre riconoscimenti diversi da Bandiera Blu (16.913), Verde (3373) e Lilla (4746) per un totale di 25.033. Vittoria, Scicli e S.Croce ottengono rispettivamente 5098, 3761 e 3180 euro dalla Bandiera Verde. Infine Monterosso Almo riceverà 32.176 euro dalla ripartizione per i Comuni che si fregiano del titolo di Borgo d’Italia. Il bilancio dei contributi nelle parole dell’Onorevole Ignazio Abbate:"Come cittadini della provincia di Ragusa ci possiamo ritenere soddisfatti dei risultati ottenuti perché portano tra i monti iblei una discreta somma che permetterà ai comuni di intervenire per la promozione turistica e la valorizzazione delle risorse del territorio".

Non ci stanno i deputati di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, e del PD, Nello Dipasquale, che firmano un documento congiunto per "stoppare" i meriti di Abbate.

"Nella Sicilia delle tante emergenze, delle mancate risposte ai tanti problemi dei siciliani - soprattutto per l'agricoltura e la zootecnia - in un'isola del tutto abbandonata da chi dovrebbe governarla - affermano - l'onorevole Abbate si adopera con comunicati stampa per vendere come proprio risultato anche le pratiche ormai consolidate, come quella di premiare con appositi fondi quei comuni insigniti da riconoscimenti nazionali come la Bandiera Blu o altri simili. Una consuetudine consolidatasi nelle scorse leggi Finanziarie, a partire dal 2018 grazie al lavoro fatto in Commissione V con un emendamento di iniziativa dell'onorevole De Luca e sostenuto dall'onorevole Dipasquale come membro di maggioranza nell'organismo parlamentare, creando una serie di interventi a sostegno dei comuni insigniti dal riconoscimento della Bandiera Blu, della Bandiera Verde, del titolo di Borghi d'Italia oltre alla conferma dei finanziamenti delle leggi su Ibla e Ortigia. Misure che da quel momento sono rimaste incardinate nelle successive leggi finanziarie regionali".