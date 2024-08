Fenicotteri tra i bagnanti a Marispica: in spiaggia danno spettacolo VIDEO

Anche i fenicotteri in cerca di refrigerio con la temperatura che anche in questa giornata ha toccato i 40 gradi. Non curanti della presenza dei bagnanti, sono comparsi nella spiaggia di Marispica. A restare sbalorditi sono stati gli stessi bagnanti, fra la gioia e la curiosità dei tanti bambini presenti. A qualche chilometro di distanza ci sono i pantani prosciugati ed i fenicotteri in mancanza di acqua si sono spostati. Quelli comparsi questa mattina a Marispica sono pulli di fenicotteri, ovvero uccelli ancora in tenera età. GUARDA IL VIDEO