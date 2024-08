Donna morta in ospedale a Partinico, Asp di Palermo avvia indagine

L'Asp di Palermo interviene con una nota "in riferimento alle notizie di stampa relative al decesso al Pronto soccorso dell'Ospedale di Partinico di una paziente affetta da una gravissima patologia per la quale era stata ricoverata nelle settimane immediatamente precedenti in altre strutture", comunicando che, "dopo la denuncia del coniuge, è stato disposto il sequestro della salma". "L'Azienda sanitaria provinciale - prosegue la nota - ha avviato una indagine conoscitiva per valutare eventuali profili di responsabilità".