Conclusi colloqui a Doha per Gaza, Biden: "Accordo mai così vicino"

I colloqui che si sono svolti ieri e oggi a Doha per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi "sono stati seri e costruttivi e si sono tenuti in un'atmosfera positiva". E' quanto si legge in una nota congiunta di Qatar, Egitto e Stati Uniti, diffusa dai tre Paesi che hanno mediato a Doha dove, si spiega, " gli Usa, con il sostegno del Qatar e dell'Egitto, hanno presentato a Israele e Hamas una proposta che riduce il divario tra le parti ed è coerente con i principi stabiliti dal presidente Biden il 31 maggio scorso e con la risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza". "Questa proposta - prosegue la dichiarazione - si basa su punti di accordo dell'ultima settimana e colma il restante divario in modo da consentire una rapida attuazione dell'accordo".

L'accordo "è più vicino di quanto non sia mai stato", ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando nello Studio ovale alla Bianca. "Non voglio portare sfortuna - ha messo le mani avanti Biden - ma potremmo avere qualcosa. Non ci siamo ancora, ma siamo più vicini di quanto non lo fossimo tre giorni fa".