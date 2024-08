Catania. Ferragosto sicuro, controlli dei Carabinieri: arrestati tre pusher

Ferragosto sereno tanto sulle spiagge del litorale etneo e nei luoghi a maggiore vocazione turistica, quanto nelle periferie, grazie all’operazione “Buon ferragosto sicuro”, che ha interessato i Carabinieri del Comando Provinciale etneo.

In particolare, le “Gazzelle” e i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Catania insieme con le Compagnie di Piazza Dante e Fontanarossa, a cui si sono affiancati gli assetti della C.I.O. (Compagnia d’intervento Operativo) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, i Carabinieri forestali, i Reparti specializzati dell’Arma (N.A.S. e N.I.L.), i militari del 12° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Catania Fontanarossa Carabinieri e Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno controllato l’intera città con l’obiettivo di garantire la sicurezza della cittadinanza nel periodo del 15 agosto in modo che tutti possano festeggiare in una cornice di sicurezza, legalità e serenità. I controlli sono stati garantiti altresì dall’utilizzo dell’elicottero dell’Arma dei Carabinieri, grazie al quale i militari hanno potuto avere una prospettiva dall’alto di ciò che accadesse in città.

In tale contesto le pattuglie del Radiomobile di Catania e della Compagnia di Piazza Dante, hanno svolto, lungo i tratti di strada di maggior afflusso come il Tondicello della Plaia, via Vincenzo Giuffrida, via Acicastello e piazza Giovanni XXIII, numerosi posti di blocco, durante i quali hanno sottoposto al controllo e alla verifica del tasso alcolemico ben 11 conducenti di veicoli e motoveicoli risultati, poi, essere in regola con i livelli imposti dalla norma.

Sono stati inoltre identificati oltre 215 soggetti 120 mezzi, ed elevate una venina di sanzioni per le violazioni al codice della strada (in special modo per mancanza della copertura assicurativa e della revisione, guida contromano, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida) per un valore complessivo superiore a 20.000 € e il conseguente fermo amministrativo di 4 veicoli, andando a colpire specialmente quelle condotte particolarmente pericolose per automobilisti, pedoni e utenti della strada.

Nel corso di tali controlli, i militari hanno bloccato e identificato un 35enne pregiudicato catanese, che verrà deferito all’Autorità Giudiziaria perché alla guida di un Fiat Fiorino nel quartiere San Cristoforo, sprovvisto della patente di guida, in quanto revocata dalla Prefettura già dal 2013.

Particolare attenzione anche al pervasivo fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle piazze e in tutti quei luoghi adibiti a parcheggio. In tale ottica, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno deciso di stazionare nelle principali vie del centro di Catania e sulle frequentatissime strade del litorale catanese osservando, con attenzione, gli automobilisti in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta, con l’obiettivo di intercettare eventuali “volontari” per le manovre. In queste occasioni sono stati identificati e verbalizzati 3 parcheggiatori abusivi che, approfittando del grande afflusso di avventori negli stabilimenti balneari e dei locali della città, speravano di poter “arrotondare” i loro guadagni, aiutando gli automobilisti nelle varie manovre.

Incisiva, inoltre, la vigilanza nei confronti di tutti quei soggetti sottoposi a misure restrittive presso le loro abitazioni. Ed in effetti, sono stati oltre 25 i controlli effettuati e, nella circostanza, i Carabinieri, hanno anche eseguito una misura nei confronti di un 36enn pregiudicato di Pedara che, evaso per ben 3 volte dal proprio domicilio, era stato localizzato e bloccato presso la stazione ferroviaria di Catania, in P.zza Papa Giovanni XXIII.

Significativa anche l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in campo, perla circostanza, nelle vicinanze dei luoghi di aggregazione di turisti e catanesi nonché nei pressi di locali e discoteche ubicati lungo la fascia costiera.

Ed è proprio in tale ambito che, i Carabinieri, hanno arrestato 3 pusher, sorpresi a spacciare nei pressi di un lido della Playa, dove era in corso una serata musicale dal vivo, quindi con la presenza di numerosi visitatori.

I tre spacciatori, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, sono stati trovati in possesso di cocaina, anfetamina, hashish e marijuana pronta per essere spacciata.

Nella zona di Piazza Europa, per ultimo, gli investigatori hanno, a conclusione di un articolato servizio di osservazione e pedinamento a distanza, arrestato un 21enne di Gravina di Catania che alla guida della sua Mercedes classe A, spacciava della marijuana.

Il Pusher è stato bloccato mentre stava consegnando della droga ad una ragazza e, successivamente perquisito dai militari dell’Arma, veniva trovato in possesso di altre 4 dosi di marijuana 1 di hashish e la somma di 220,00 euro custoditi dentro il marsupio invece, ben occultati all’interno della ruota di scorta dell’auto, ulteriori 14 dosi di marijuana per un peso così complessivo di circa 80 grammi.