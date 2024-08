A Marina di Modica la commedia "I casi sono due" conquista il pubblico dell'Auditorium

Pubblico delle grandi occasioni e da sold out, venerdì sera, all'Auditorium di Marina di Modica per la commedia "I casi sono due" portata in scena dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Modica. Tanti applausi e ovazione finale per l'uscita degli attori al termine dello spettacolo. Gli attori del Piccolo Teatro hanno confermato la loro versatilità nella interpretazione di una delle più famose commedie di Armando Curcio che ha visto tra gli interpreti anche Peppino De Filippo nel personaggio del cuoco Gaetano. La trasposizione in dialetto modicano ha reso ancora più immediato il feeling con il pubblico che ha trascorso una serata all'insegna del buonumore. Il tutto testimoniato dagli scroscianti applausi finali.

In scena ci sono stati: Giorgio Fede, Marcello Sarta (che ha curato anche la regia), Assunta Adamo, Piero Pitino, Graziana Giurdanella, Marcello Di Rosa, Daniele Cannata, Massimo Barone, Antonella Palazzolo. Scenografia, Mimmo Spadaro; costumi, Antonella Palazzolo; aiuto scenografo, Simone Spadaro; fonico, Francesco Sarta; luci, Alessandro Spadaro e Peppe Iozzia; trucco e acconciature, Claudia Sortino, Donatella Spadaro, Agnese Pitino; sarta, Teresa Iacono; consulenza costumi, Gianna Cannizzo; foto di scena, Giovanni Occhipinti.