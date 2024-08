Ferragosto sicuro a Siracusa, segnalati 4 titolari di attività lavorative

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa in questo ponte di ferragosto, in linea con quanto determinato in sede di C.P.O.S.P., ha predisposto attraverso le proprie articolazioni territoriali, un servizio straordinario di controllo del territorio.

I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno vigilato le arterie che conducono nelle località balneari e montane e intensificato i servizi in tutte le zone a maggiore richiamo turistico, al fine di svolgere un’incisiva azione preventiva per incentivare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale contrastando in particolar modo l’abuso di sostanze alcoliche e l’assunzione di stupefacenti.

Nel corso dei predetti servizi, sfruttando le diverse specialità dell’Arma, hanno denunciato 4 responsabili di attività lavorative. In tale circostanza sono state elevate ammende per circa 40.000,00 euro e sanzioni amministrative per oltre 8.000,00 euro.

Inoltre, durante i controlli alla circolazione stradale sono state controllate complessivamente 187 persone e 156 veicoli, contestate 25 violazioni al Codice della Strada, prevalentemente per guida con apparecchi radiotelefonici, guida senza patente, senza casco e senza assicurazione obbligatoria nonché per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida di veicolo senza revisione e con patente scaduta di validità, con 13 mezzi sequestrati nonché ritirati 13 documenti di circolazione e 5 patente di guida.

Le violazioni contestate hanno superato i 6.000 euro con oltre 115 punti sottratti dalle patenti di guida.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa effettueranno anche nel corso del week-end ulteriori controlli straordinari alla circolazione stradale in tutto il territorio provinciale.