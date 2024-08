Il Pd entra in maggioranza a Floridia e 'blinda' la ricandidatura di Carianni

Il Pd entra in maggioranza a Floridia. L'accordo è fatto tra l'amministrazione Carianni ed i Dem, anche se ancora manca il crisma dell'ufficialità. L'ingresso dei Partito democratico in maggioranza, rafforza ancora di più il sindaco Carianni che amplia ancora di più il numero di consiglieri comunali. Gli oppositori adesso in aula sono soltanto due: Antonello Sala (Fdi) e Renzo Spada che è tornato alla casa madre, allineandosi a Forza Italia. Con il Pd a sostegno dell'amministrazione, appare in discesa la riconferma del sindaco uscente alle prossime amministrative. Il Cetro destra per i personaggi che a Floridia lo compongono rischia di fare la stessa figuraccia di Siracusa.

(nella foto il segretario del Pd di Floridia, Gaetano Vassallo)