Tredicenne scomparso a Catania, ritrovato a Firenze

E' stato ritrovato il piccolo Hdidi Besem. Sta bene. Il 13enne è stato ritrovato alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze. L'uno agosto pare fosse stato avvistato a Roma. Prima di arrivare a Firenze pare sia stato avvistato anche Napoli. Era scomparso da Catania, nei pressi di Villa Bellini in Via Etnea, tra le ore 15.30 e le ore 18.30 del 31 luglio scorso. Il rientro alla struttura per minori di Misterbianco, in cui era ospite, era previsto alle ore 18.30 ma non si era presentato nel luogo prestabilito per prendere il mezzo e tornare. Gli educatori presenti hanno cercato il giovane nei luoghi dove erano stati, senza alcun esito positivo. Di conseguenza hanno segnalato la scomparsa.