Pugilato, l'avolese Gaia Caldarella campionessa d'Europa nella cateoria schoogirl

Quattordici anni ed una grande passione per il pugilato. Una tradizione di famiglia che ha portato Gaia Caldarella e la sua città natale, Avola, sul podio più alto d'Europa. L'atleta nella categoria schoogirl dei 64 chilogrammi, si è laureata campionessa d'Europa. Esulta anche lo zio, suo allenatore, Corrado Dugo, che guida l'omonima società 'Boxe Avola'.

Gaia Caldarella ha avuto una performance di tutto rispetto: ha vinto contro la rivale turca agli ottavi, la Moldavia ai quarti per ko ed in finale la Grecia con un l'avversaria finita al tappeto. Gli Europei di categoria si sono svolti in Bosnia Erzegovina dall' 1 all'11 agosto. A far parte dello staff anche ill maestro Dugo, convocato dal tecnico della nazionale italiana, Valeria Calabrese.