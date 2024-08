Coppa Italia, il Trapani è già rullo compressore: Monopoli battuto per 2 - 0

Il Trapani corre come il vento. Nella seconda partita di Coppa Italia, i granata regolano il Monopoli per 2 a 0. La formazione di Alfio Torrisi passano in vantaggio allo scadere di primo tempo. Ci pensa al 41' Karic che è bravo a sfruttare una indecisione degli ospiti. I padroni di casa controllano agevolmente la gara e raddoppiano al 57' con Kanoute che raccoglie un preciso assist di Fall. Il Monopoli cerca il gol della bandiera, ma la difesa granata fa buona guardia ed il risultato finale non cambia.