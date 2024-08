Pozzallo, incendio tra Baia Samuele e Oasi del Re: sgomberate alcune villette

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato nel pomeriggio nella zona tra Baia Samuele e Oasi del Re, in territorio di Pozzallo (Ragusa).

Le fiamme sono partite da un canneto e, alimentate dal vento, hanno minacciato alcune abitazioni e due villette sono state sgomberate a scopo precauzionale, a causa del fumo.

Le tre squadre dei vigili del fuoco, intervenute con sette mezzi e 16 uomini, sono riuscite a circoscrivere le fiamme e appena completate le operazioni di spegnimento gli abitanti potranno rientrare nelle loro abitazioni che non hanno subito danni: le operazioni di bonifica sono ancora in corso con l'ausilio dei vigili urbani di Pozzallo che gestiscono la viabilità.