Elon Musk dona un Suv con mitragliatrice a leader ceceno Kadyrov

Un esemplare del suv Cybertruck dotato di mitragliatrice è stato donato dal numero uno di Tesla, Elon Musk, al leader ceceno Ramzam Kadyrov.

A darne notizia con un video su Telegram è lo stesso Kadyrov, ripreso mentre guida brevemente l'avveniristico pickup per poi rientrare in garage e piazzarsi sul cassone, dietro alla mitragliatrice.

"Abbiamo ricevuto - si legge nel messaggio di Kadyrov a corredo del video - un Cybertruck Tesla dal Elon Musk.

Sono stato felice di testare la nuova tecnologia".

Il leader ceceno dice di essersi "letteralmente innamorato" del veicolo, e lo definisce "un vero animale invulnerabile e veloce" che "sarà presto inviato nella zona del distretto militare Nord-Est - nei luoghi nei quali si sta combattendo la guerra tra Russia e Ucraina - dove sarà porterà molti benefici ai nostri soldati".

Kadyrov esalta poi Elon Musk come "il genio più forte del nostro tempo" e "un grande uomo", e lo invita a Grozny dove promette di riceverlo "come il mio più caro ospite".