Ira di Mosca, Il Ponte di Kursh distrutto da missili Usa

Prosegue l'offensiva ucraina a Kursk. Secondo il Cremlino, Kiev avrebbe usato missili di fabbricazione Usa per distruggere il ponte sul fiume Seim. Gli ucraini avrebbero inoltre "iniziato la preparazione di un attacco alla centrale nucleare di Kursk". Zelensky intanto rivendica i risultati dell'esercito nella regione: "Stiamo rafforzando la nostra posizione". Nuovo attacco ucraino con droni, la Difesa russa afferma di averne intercettati e distrutti cinque droni in tre regioni russe la notte scorsa. Per il Washington Post, l'attacco a Kursk blocca i piani per i colloqui previsti entro fine mese su una tregua parziale. L'ad della Rai, Sergio, annuncia che gli inviati del Tg1 sono in Italia. I servizi russi dell'Fsb - secondo l'agenzia Ria Novosti - hanno aperto un procedimento penale contro Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini per aver "attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel Kursk".