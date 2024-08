Mascalucia, circolava in auto con tre pistole: preso Finisce in carcere

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 47enne, pregiudicato, residente a Gravina, per il reato di porto e detenzione abusiva di armi clandestine. I militari hanno notato un'auto in via De Gasperi a Mascalucia e, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, lo hanno fermato. L'uomo non aveva con sé alcun documento di guida né personale, ma i militari sono riusciti ad identificarlo appurando che era stato già arrestato e condannato per rapina e ricettazione. Perquisendo l'auto i Carabinieir hanno trovato, nascoste sotto il sedile lato passeggero, tre pistole e munizioni. All’interno della busta di un supermercato c’era una pistola Beretta PX4 Storm con silenziatore inserito e relativo caricatore, privo però di munizioni, una pistola Beretta 9x21 con matricola abrasa, quindi irriconoscibile, con caricatore e 9 proiettili, una pistola Beretta Parabellum calibro 6.35 con caricatore nel quale erano inserite 4 munizioni. In una bustina a parte, inoltre, erano nascoste 50 munizioni calibro 6.35, due per pistola 9x21, 2 calibro 7,65 e 2 walkie talkie. L’uomo non ha dato alcuna motivazione lecita circa la presenza di quelle armi. Al termine delle operazioni, tutte le armi e il munizionamento sono stati sequestrati e verranno inviate alla sezione balistica del Ris di Messina per gli accertamenti tecnici. Il 47 enne, arrestato, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.