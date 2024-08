Festival della bellezza nel Parco di Selinunte

Per il secondo anno consecutivo il Festival della bellezza torna al parco archeologico di Selinunte. Quest'anno i protagonisti sono Igor Sibaldi, Sonia Bergamasco e Alessandro D'Avenia.

Si inizia il 22 agosto con lo scrittore e filosofo Sibaldi che proporrà un'originale riflessione storico-filosofica su "Dioniso, dio oltre": un dio ribelle, che supera limiti, oltrepassa confini, rappresentazione greca della scintilla originaria e della corrente vitale; spirito di un mondo smisurato, essenza della creazione nel suo incessante e selvaggio fluire.

Il giorno dopo Sonia Bergamasco porta in scena per la prima volta una storia di bellezza e seduzione col reading teatrale "Il sogno di Beatrice" su testo inedito di Ruggero Cappuccio.

Protagonista la principessa di Lampedusa, madre del romanziere Giuseppe Tomasi di Lampedusa, donna affascinante, colta, libera, ironica, sensuale. Un flusso onirico e poetico, un anelito alla bellezza: un campo magnetico, un concerto di sentimenti in cui esplode il vitalismo di un'anima che mira dritto al sublime. Il 24 agosto Alessandro D'Avenia racconta in un luogo per lui d'elezione il senso profondo dell'Odissea, poema del ritorno come creazione del destino, delle gesta come gestazione, del rischio, dell'ignoto, della meraviglia, del farsi vivi, del ri-esistere.

Il Festival della bellezza è diretto da Alcide Marchioro ed è patrocinato dal ministero della cultura, main partner Generali e Cattolica.