In fiamme una palazzina a Palermo: evacuazione immediata dei residenti

Grande spavento stanotte per i residenti di un condominio in via Vulpi, nei pressi della Cattedrale di Palermo: intorno alle 4:30 la palazzina è stata avvolta da un incendio, portando all'intervento dei vigili del fuoco e all'evacuazione immediata dei residenti. Non si registrano feriti, ma alcune persone sono state affidate alle cure dei sanitari per via delle inalazioni di fumo; le fiamme sono state spente definitivamente verso le 6:30. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire le cause dell'incendio e calcolare una stima dei danni subiti dai residenti.