Torna dopo 7 anni il Pride Potenza Basilicata col patrocinio del Comune

Il 22 agosto torna, dopo sette anni, il Potenza Basilicata Pride. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Potenza, iniziera' alle 15:30 nella centralissima piazza Mario Pagano. Da li' partira' il corteo che raggiungera' il Parco Baden Powell dove, dalle 23:30, si svolgera', il party finale. "A Potenza e nella Basilicata tutta sentiamo l'esigenza di continuare a manifestare per dare visibilita' a tutte le minoranze che si riconoscono nelle tematiche del Pride, come rivendicazioni di genere e di espressione, troppo spesso lasciate da parte - scrive l'Unione degli Studenti, organizzatori dell'iniziativa - la nostra comunita' ha la necessita' di sentirsi coesa e accolta tutta in tutte le parti che la compongono, tanto piu' in una regione a rischio spopolamento come la nostra, dove oltre alle migrazioni per studio e lavoro si aggiungono, dirompenti, le migrazioni dettate dall'emarginazione sociale che molti di noi hanno sperimentato o sperimenteranno a breve. Una manifestazione come il Pride e' cio' di cui ancora oggi Potenza e la Basilicata hanno bisogno".