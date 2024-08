Mafia, affari e politica: chiuse le indagini per 9 indagati nell'Agrigentino

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di nove persone coinvolte nell'inchiesta sul mandamento mafioso di Lucca Sicula-Ribera e Sciacca, nell'Agrigentino. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, e' firmato dai sostituti procuratori Claudio Camilleri, Giorgia Righi e Alessia Sinatra. L'inchiesta svelo' non soltanto le dinamiche interne alle cosche, ma anche i tentativi di infiltrazione nelle amministrazioni locali e il tentativo di inquinamento delle elezioni a Villafranca. Il sindaco del paese, il farmacista Gaetano Bruccoleri, ha ricevuto un avviso di garanzia per l'ipotesi di reato di scambio elettorale politico-mafioso. Anche un consigliere comunale di Lucca Sicula e' indagato per favoreggiamento.