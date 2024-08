E' morto Alain Delon, icona del cinema francese ed internazionale

E'morto il leggendario attore francese Alain Delon. Lo hanno comunicato i suoi figli alla Afp. L'icona del cinema francese ed internazionale aveva 88 anni.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, hanno l'immensa pena di annunciare la dipartita di loro padre - si legge nel comunicato -. Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi figli e i suoi familiari... La famiglia vi chiede di rispettare la propria intimità in questo momento di lutto estremamente doloroso".

"Mister Klein o Rocco, nel Gattopardo o il Samurai, Alain Delon ha interpretato ruoli leggendari e ha fatto sognare il mondo - ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron ricordando Alain Delon -. Prestando il suo volto indimenticabile per stravolgere le nostre vite. Malinconico, popolare, segreto, era più che una star: era un monumento francese".

"Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle...per sempre tua, Angelica": rivivendo un'ultima volta le storiche scene che li videro indimenticabili protagonisti de "Il Gattopardo", Claudia Cardinale affida all'ANSA le sue ultime parole per Alain Delon. "Mi chiedono parole - dice - ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan... Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle... Per sempre tua, Angelica".

"La leggenda è scomparsa. Alain Delon ci lascia orfani dell'epoca d'oro del cinema francese che così bene ha incarnato. Una piccola parte della Francia che amiamo se ne va con lui", ha scritto su X Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National.

'Apprendiamo oggi con il cuore pesante della scomparsa di Alain Delon, un uomo eccezionale, un artista indimenticabile e un grande amico degli animali - ha scritto sui social la Fondation Brigitte Bardot, fondata dall'attrice nel 1986 -. Ha sostenuto la nostra Fondazione con rara generosità. Alain era un caro amico della nostra presidentessa Brigitte Bardot, devastata dalla sua scomparsa. La loro amicizia, basata sul comune amore per gli animali e sul comune impegno per il loro benessere, è stata preziosa e sincera. Abbiamo perso un uomo dal cuore grande''. Lo scrive sui social la fondazione.

'Apprendiamo oggi con il cuore pesante della scomparsa di Alain Delon, un uomo eccezionale, un artista indimenticabile e un grande amico degli animali - ha scritto sui social la Fondation Brigitte Bardot, fondata dall'attrice nel 1986 -. Ha sostenuto la nostra Fondazione con rara generosità. Alain era un caro amico della nostra presidentessa Brigitte Bardot, devastata dalla sua scomparsa. La loro amicizia, basata sul comune amore per gli animali e sul comune impegno per il loro benessere, è stata preziosa e sincera. Abbiamo perso un uomo dal cuore grande''. Lo scrive sui social la fondazione.