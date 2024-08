Rissa alla Vucciria a Palermo, coinvolti venti ragazzi: avviate indagini

Sono proseguiti a Palermo, anche nel corso di questo fine settimana, i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto. I servizi interforze hanno interessato il quartiere della Vucciria comprese le strade affluenti. Nel corso delle operazioni sono state schierate aliquote di unità operative garantendo, attraverso il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza, coadiuvati da personale dell'Asp, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza sul territorio.

Emblematico, in tema di prevenzione, quanto successo alle 4 di stanotte quando un nutrito presidio di poliziotti, dislocati in prossimità di una delle principali arterie di accesso al quartiere, è intervenuto per sedare una rissa in corso, in piazza Caracciolo, che stava coinvolgendo una ventina di giovani circa.

"Il tempestivo intervento del dispositivo di sicurezza direttosi sul fronte della rissa ha consentito il dissolvimento del gruppo di facinorosi, limitando la violenza ed evitando ben più gravi conseguenze - si legge -. Sono in corso riscontri ed accertamenti per chiarire la dinamica degli avvenimenti e per risalire alle identità dei corrissanti".

Quattro gli accessi ispettivi effettuati in relazione ad altrettanti locali in cui sono state riscontrate le seguenti irregolarità: omessa installazione di misuratore fiscale, violazione del regolamento sui Dehors, occupazione di suolo pubblico, mancata esibizione di Scia e, con riferimento ad uno soltanto dei locali, assenza di Scia per la somministrazione di cibi. Quest'ultima irregolarità comporterà una sanzione di 5.000 euro.

Complessivamente, nel corso dei servizi del weekend, sono state identificate 145 persone e controllati 18 mezzi.