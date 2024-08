Pallamano, lo Scicli Social Club conferma coach Marino

Sta iniziando la lavorare fattivamente la dirigenza dell’Handball Scicli Social Club per costruire la squadra che parteciperà al campionato di serie B, nella stagione 2024/2025, dopo una lunga pausa estiva che è servita a chiarire alcune criticità. In attesa di compiere le prime mosse per formare l’organico anche in base alla conferme, i responsabili gialloverdi hanno portato a termine la prima importante decisione, ovvero quella dell’allenatore. Come prevedibile sulla panchina della squadra sciclitana siederà ancora Giovanni Marino (nella foto), che la scorsa stagione, alla sua prima esperienza, ha lavorato molto bene. Altra importante decisione è stata quella di confermare come allenatore in seconda Luca Ammatuna. Altra importante novità riguarda la disponibilità mostrata da Roberto Donzella, il quale si occuperà degli Under 14.