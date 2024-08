Incidente stradale sulla Statale 124, morto un motociclista di Siracusa

Incidente stradale questa mattina a Siracusa, sulla strada Statale 124, all'altezza degli svincoli che immettono sulla A18. Una moto che proveniva da Floridia, si è scontrata con una Toyota Rav. L'impatto è stato micidiale ed il motociclista è morto dopo il ricovero di qualche ora all'ospedale Umberto I° di Siracusa. A perdere la vita, Alessio Calleri (nel riquadro della foto), di Siracusa. Scattato l'allarme sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale del capoluogo che ha effettuato i rilievi del caso mentre l'ambulanza del 118 ha cominciato la corsa verso il Pronto soccorso per tentare di strappare Calleri alla morte. Ma quando è giunto in ospedale le condizioni di Calleri sono apparse disperate per essere politraumatizzato. Nel primo pomeriggio, però, il suo cuore si è fermato. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei due mezzi incidentati. Adesso l'ipotesi di reato è di omicidio stradale.